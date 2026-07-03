Antalya'da Fuhuş Operasyonu: 35 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Fuhuş Operasyonu: 35 Kadın Kurtarıldı

03.07.2026 22:45
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Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 35 kadın kurtarıldı, 14 şüpheli tutuklandı.

Antalya merkezli fuhuş operasyonunda 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve Adana'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 35 mağdur kadın kurtarılırken, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlandığı değerlendirilen kadınların kurtarılması ve suçu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

3 aylık teknik ve fiziki takip

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipli projeli dosya kapsamında harekete geçen ekipler, 30 Haziran 2026 günü saat 07.00 sıralarında Antalya ve Adana'da eş zamanlı planlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16'sı erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 3 bilgisayar, 247 bin 400 TL, 3 bin 410 euro ve bin 570 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 35 mağdur kadının kurtarılması sağlandı.

14 şüpheli tutuklandı

Devam eden çalışmalarda 1 şüphelinin daha tespit edilmesiyle dosya kapsamında şüpheli sayısı 18'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Fuhuş Operasyonu: 35 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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