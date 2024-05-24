Antalya'da gaz zehirlenmesi sonucu ölen yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da gaz zehirlenmesi sonucu ölen yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya\'da gaz zehirlenmesi sonucu ölen yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşadıkları evde ölü olarak bulunan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı. Muhtarın ailenin ihtiyaçlarını sorduğu ve sohbet ettiği anlar kameraya yansıdı.

24.05.2024 01:24  Güncelleme: 01:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşadıkları evde yakınları tarafından ölü olarak bulunan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı çiftten geriye Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal'ın Elitok çiftini ziyareti sırasında çekilen görüntülerde muhtarın ailenin ihtiyaçlarını sorması ve sohbet ettiği anlar kaldı.

Olay, Sugozü Mahallesi Kütürüp Beleni bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Elitok (72) ve Akkız Elitok'tan (73) haber alamayan yakınları eve geldi. Yaşlı çift 4 katlı apartmanın birinci katında yakınları tarafından iki ayrı kanepede hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı çiftin gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bu yaşlı komşularımla her zaman yakından ilgilendik"

Alanya'da gaz zehirlenmesinden dolayı ölen yaşlı çiftin görüntülüleri ortaya çıktı. Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, İHA'ya yaptığı özel açıklamada, kendisinin şu anda Hollanda'da olduğunu ve hayatını kaybeden aileyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu yaşlı komşularımla her zaman yakından ilgilendik. Onlara Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nden yemek getirdim. Onların duasını aldık. Olaydan dolayı çok üzüldük" dedi.

Muhtar Hasan Uysal'ın evine gittiği çiftle sohbeti, ihtiyaçlarını sorması hazır yemek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapacağını söylediği anlar da çiftten geriye kalan son görüntüler oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da gaz zehirlenmesi sonucu ölen yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
01:06 Serdar Topraktepe’den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik
00:41 ABD’ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk’ı da şaşırttı ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
00:21 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan SEC, spot Ethereum ETF’lerine onay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay
23:55 Yine rahat durmadı 5 maç ceza alan Mert Hakan’dan olay paylaşım Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım
23:51 Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail’i hem de ülkesini eleştirdi Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail'i hem de ülkesini eleştirdi
23:03 Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 02:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da gaz zehirlenmesi sonucu ölen yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement