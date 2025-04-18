Antalya'da Gecekonduda Çıkan Yangın Kadını Sinir Krizi Geçirdi

Gecekondu yangında küle döndü, ev sahibi kadın sinir krizi geçirdi

Yangına ilk müdahaleyi belediyenin su tankeri yapmış

ANTALYA - Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Evi küle dönen ve sinir krizi geçiren kadın komşuları tarafından ambulansa taşındı.

Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Kepez İlçesi Fatih Mahallesi 2461 sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karcı'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan çıkan dumanları fark eden komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Bu sırada yakın bir noktada sulama yapan ve dumanları gören Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir su tankerinin görevlileri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Anne baygınlık geçirdi, oğlu gözyaşlarını tutamadı

Verilen adrese kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle sinir krizi geçirip ve baygınlık yaşayan ev sahibinin eşi Remziye Karcı, olay yerine gelen ambulansa komşuları tarafından karga tulumba taşındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Remziye Karcı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangını haber alarak eve gelen Karcı çiftnin oğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Dumanı gören sulama tankeri yangına müdahale etti

Yangının meydana geldiği sokağa yakın bir noktada yol sulaması yapan ve dumanları fark edince yangına müdahale etmek için olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tankerde görevli İlkay Kavuk, "Göçerler Mahallesi Zeytindalı Caddesinde sulama yaparken dumanları gördüm. Görevimi bırakıp buraya geldim. Yangına müdahale ettik. İtfaiyeci arkadaşlarda gelince hep birlikte yangını söndürdük" dedi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.