Antalya\'da Gecekonduda Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

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Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı anlaşılırken tek katlı bina tamamen yanıp kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında 968 Sokak'taki bir gecekonduda çıktı. Henüz sebebi tespit etkilemeyen yangında yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede tüm gecekonduyu sardığı yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. İtfaiye ekipleri, içeride birinin olabileceği ihtimali üzerine detaylı bir inceleme yaparak tuğla ve moloz yığınlarını kontrol etti ve kimsenin olmadığı belirlendi. Yangına ilişkin vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gecekondunun alev topuna döndüğü ve tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Yangın anına tanıklık eden mahalle sakinleri, itfaiyenin çalışmalarını meraklı bakışlarla izlerken, Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA