Antalya'da Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Genç İşçi Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 yaşındaki Ali Serttaş, işyerinde ölü bulundu. Ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da kireç fabrikasında çalışan 30 yaşındaki genç ailesine kamyonu yıkadıktan sonra geleceğini söyledi. Sabah mesai arkadaşları tarafından işyerinde ölü olarak bulundu. Olayı haber alarak gelen gencin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi 5080 sokak üzerinde bulunan bir kireç fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son olarak cep telefonu ile görüştüğü yakınlarına işyerinde kamyonu yıkadıktan sonra geleceğini söyleyen Ali Serttaş'a (30) bir daha ulaşılamadı. Yapılan telefon görüşmesinin ardından yakınlarının bir daha ulaşamadığı Serttaş, sabah saatlerinde işyerine gelen mesai arkadaşları tarafından kamyonun yanında hareketsiz olarak bulundu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Ali Serttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu

Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Olayı haber alarak gelen Ali Serttaş'ın yakınları işyeri önünde gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Serttaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Ali Serttaş, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Çifte cinayet davasında 8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi: Amcam... Çifte cinayet davasında 8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi: Amcam...
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok
Trump’ın göz diktiği Grönland’da Danimarka’dan askeri hamle Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu
Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
13:25
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalma şansı belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu
13:22
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
13:15
13 yıl Galatasaray’da görev yapmıştı Süper Lig ekibiyle anlaştı
13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı
12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 13:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.