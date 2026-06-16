Antalya'da Genç Motosikletçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Genç Motosikletçi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Genç Motosikletçi Hayatını Kaybetti
16.06.2026 14:12
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20 yaşındaki Varol Şen, Antalya'da motosiklettiği kazada yaşamını yitirdi. Ailesi büyük üzüntü içinde.

Antalya'da kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cenazesinin morgdan teslim alınması sırasında ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Olay, gece 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde bulunan Mevlana üstgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayan kuaföründe çalışan ve askere gitme hazırlığı yapan 20 yaşındaki Varol Şen, işten çıktıktan sonra arkadaşları ile bir süre vakit geçirdi. Saatin geç olması nedeniyle eve gitmek üzere arkadaşlarından ayrılan Şen, Kızılırmak Caddesi üzerinde seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletle bariyerlere çarptı. Genç sürücü çarpma nedeniyle yola savrulurken, kullandığı motosiklet ise yaklaşık 200 metre sürüklendi. Yerde hareketsiz yatan motosiklet sürücüsü Varol Şen'i gören diğer sürücüler yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kazanın olduğu noktada yolun kaygan olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlanırken, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Varol Şen'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Şen'in ölüm haberini alan ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından teslim alındı. Amcasının gözyaşları arasında teslim alınan Varol Şen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Varol Şen, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Genç Motosikletçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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