Antalya\'da Genç Motosikletli Hayatını Kaybetti

Antalya'da iş yerinden çıkıp evine gitmek için motosikletiyle yola çıkan 19 yaşındaki gencin, tırın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, tır sürücüsünün sağa dönüş kuralını ihlal ettiği, motosikletli gencin ise herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı belirtildi. Oğlunu olay yerinde cansız halde gören acılı baba, "Oğluma, olaydan bir gün önce araba almıştık. Arabanın devrini alacaktık, bu olay oldu. Çocuk bir gün binemeden gitti. Çok büyük hayalleri vardı benim çocuğumun" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iş yerinden çıkıp evine gitmek üzere motosikletiyle yola çıkan 19 yaşındaki Batuhan Bebek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Tutuklu şüpheli Cafer S. (59) hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

Kaza, 17 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 6. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer S.(59) yönetimindeki 20 FZ 303 plakalı tır, iş yerinden çıkıp eve gitmekte olan Batuhan Bebek idaresindeki 07 BVV 214 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç, tırın altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Batuhan Bebek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen baba Dursun Bebek, oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morgdaki işlemlerinin ardından Batuhan Bebek'in cenazesi, babası ve yakınları tarafından Döşemealtı'nda defnedilmek üzere teslim alındı.

Kusur tespiti iddianameye girdi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kaza tespit tutanağına da yer verildi. Tutanakta, 20 FZ 303 plakalı tır sürücüsü Cafer S.'nin, sağa dönüşte sürücünün sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmesine ilişkin kuralı ihlal ettiği belirtildi. 07 BVV 214 plakalı motosiklet sürücüsü Batuhan Bebek'in ise meydana gelen kazada herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen ölü muayene tutanağına da yer verildi. Tutanakta, Batuhan Bebek'in kazada başı ve vücuduna aldığı ağır darbeler, çok sayıda kemik kırığı ve büyük damarlarının zarar görmesine bağlı kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"Herhangi bir araç ya da motosiklet görmedim"

Şüpheli Cafer S. ifadesinde, olay tarihinde kazadan önce dönüş için sinyal verdiğini hatırladığını, olay sırasında herhangi bir çarpma ve sürüklenme sesi duymadığını, döndükten sonra sağ aynadan motosikleti yerde yatar vaziyette gördüğünü ve durup kontrol ettiğini söyledi. Şüpheli, dönüş yaptığı sırada aynalardan arka tarafı kontrol ettiğini ancak herhangi bir araç ya da motosiklet görmediğini savundu.

İddianamede, şüphelinin sevk ve idaresindeki 20 FZ 303 plakalı araçla trafikte seyir halindeyken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve Batuhan Bebek'in ölümüne taksirle neden olduğu belirtildi. Şüpheli Cafer S.'nin, "taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması talep edildi.

"Altına alıp 10-15 metre sürüklemiş"

Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan baba Dursun Bebek, söyleyecek söz bulamadığını belirterek, "Canımız yandı bizim. 2 çocuğum var, biri kız, biri oğlan. En büyük oğlum gitti. Bu acının tarifi yok, Allah kimsenin başına vermesin. Bu bir umursamazlık. Bir kaza olmuş, şoför çocuğa vuruyor, altına alıp sürüyor. 10-15 metre kadar sürüklemiş, hala şoförün haberi yok. Sonradan haberi oluyor. Böyle insanların ehliyetlerinin alınması gerekiyor. Bir daha kimsenin canı yanmaması için adaletimize güveniyoruz" dedi.

Kaza haberini oğlunun ustasından aldığını anlatan baba Bebek, "Ben saat 16.00 gibi işe gidiyordum. Oğlumun ustası aradı. İşe girmeden tekrar dönüş yaptım, kaza yerine yürüdüm. Oraya vardığımızda her şey bitmişti zaten. Benim çocuğum tırın önünde yatıyordu, motor arkadaydı. Çocuğu 15 metre kadar sürüklemiş bu adam ve 'haberim yok' diyor" diye konuştu.

"Çocuk bir gün binemeden gitti"

Oğluna olaydan bir gün önce araç aldıklarını söyleyen Dursun Bebek, "Oğluma bir gün önce araba almıştık. Arabanın devrini pazartesi günü alacaktık, pazar günü bu olay oldu. Çocuk bir gün binemeden gitti. Çok büyük hayalleri vardı benim çocuğumun, diyecek kelime bulamıyorum. Çok canımız yandı" ifadelerini kullandı.

Ailenin olaydan sonra büyük bir yıkım yaşadığını belirten baba Bebek, "Olay olalı 20 gün oldu. Annesi çok kötü durumda. Olaydan sonra 1 hafta hiç konuşmadı. Benim 13 yaşında kız çocuğum var. Bu çocuk okula gidemez oldu, ders çalışamıyor. Liseye başlayacak, LGS'ye girecekti. Sınava girmek istemiyor. Çünkü çocuğun psikolojisi yıkıldı. Bu tür kazalarda suçlunun fazla yatmadığını söylüyorlar ama bu şekilde olmaması gerekiyor. Adalete güveniyoruz. İnşallah gereken cezayı verirler" dedi.

"Adli sürecin takipçisi olacağız"

Ailenin avukatı Abdurrahman Bekir Keser, kazanın Döşemealtı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldiğini belirterek, "Savcılık aşamasında alınan raporlara göre sürücü zaten kusurlu bulundu. Şahıs şu anda tutuklu, ilk duruşma günü verildi. Avukatlar olarak bizler de adaletin en doğru şekilde tecelli etmesi için adli sürecin takipçisi olacağız" dedi.

"Tam yetiştirdik, başına bu olay geldi"

Hayatını kaybeden Batuhan Bebek'in amcası Niyazi Bebek ise yeğeninin 6 yaşından bu yana kendi yanında büyüdüğünü belirterek, "Benim yanımda okudu. Tam yetiştirdik, başına bu olay geldi. Bir bilinçsiz yüzünden çocuk canı pahasına gitti. Ailesi ve amcası olarak biz yıkıldık. Bayram üstü çok kötü oldu" diye konuştu. - ANTALYA