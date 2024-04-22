Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim - Son Dakika
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Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim

Antalya\'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim

Antalya'da 50 ekip ve 110 personelin katılımıyla yapılan denetimde, toplam 708 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Tespit edilen 15 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, 3 şahsa ise kayıt dışı kiralama yaptırmaktan cezai işlem uygulandı.

22.04.2024 16:59
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Antalya'da 50 ekip ve 110 personelin katılımıyla yapılan uygulama sonucunda; toplam 708 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Anlık veri göndermediği tespit edilen 15 işletmeye "konaklayan kaydı yapmamaktan", kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 3 şahsa ise "kayıt dışı kiralama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

50 ekip ve 110 personelin katılımıyla yapılan uygulama sonucunda; toplam 708 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Anlık veri göndermediği tespit edilen 15 işletmeye "konaklayan kaydı yapmamaktan", kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 3 şahsa ise "kayıt dışı kiralama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim - Son Dakika

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