Antalya'da Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına tepki - Son Dakika
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Antalya'da Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına tepki

Antalya'da bir grup, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınarak vali tarafından atanmasına karşı izinsiz açıklama yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen grup dağılmayınca çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

03.06.2024 23:33
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Antalya'da bir grup, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasına karşı izinsiz açıklama yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen grup dağılmayınca çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, Hakkari'de belediyeye kayyım atanmasına tepki göstererek, Saat Kulesi önünde açıklama yapmak istedi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, açıklamanın izin alınmadan yapıldığını belirterek, grubun dağılmasını istedi. Bu sırada grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alındı. Daha sonra alandan ayrılan grup DEM Parti Antalya İl Teşkilatı binası önüne gelerek, basın açıklamasını burada yaptı. Gözaltına alınan şahısların sağlık kontrolü ve kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına tepki - Son Dakika

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