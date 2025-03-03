Antalya'da Halk Otobüsü Kafeteryaya Daldı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Halk Otobüsü Kafeteryaya Daldı: 3 Yaralı

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Sürücüsü fenalaşan halk otobüsü, park halindeki araçlara çarpıp kafeteryaya girdi; 3 kişi yaralandı.

03.03.2025 14:41
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Sürücüsü fenalaşan halk otobüsü araçları çarpıp kafeteryaya daldı: 3 yaralı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada özel halk otobüsü önce park halindeki 6 araca çarptı, ardından kafeteryaya girdi

ANTALYA - Antalya'da direksiyon başında fenalaşan ve önce park halindeki araçlara çarpan halk otobüsü sürücüsü içerisinde müşterilerin bulunduğu bir kafeteryaya daldı. Kazada kafeterya içerisinde bulunan 2 kişi ve sürücü yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre A. idaresindeki 07 AU 0253 plakalı özel halk otobüsü durakta yolcu aldıktan sonra sürücüsü direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü önce park halindeki 07 BCD 365, 34 FCM 454, 07 BOH 272, 07 EZM 92, 07 BAY 852 ve 07 ANZ 126 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma savruldu.

Kazada 3 kişi yaralandı

Park halindeki araçlara çarptıktan sonra hareket etmeye devam eden halk otobüsü, sokak girişinde bulunan bir kafeteryaya daldı. Büyük bir gürültüyle işyerine giren otobüsü son anda fark eden işyeri çalışanları ve müşteriler kendini dışarı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşanan kazada işletme içerisinde bulunan 2 kişi ve halk otobüsü sürücüsü yaralandı.

Önce araçlara çarptı, sonra iş yerine daldı

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya şahit olan vatandaşlardan Halit Özkılıç, "4 katta oturuyorum. İlk başka kalabalığın sesini duydum. Balkondan baktığımda kazanın meydana geldiğini gördüm. Söylenenlere göre araç sürücüsü kalp krizi geçiriyor. İlk başka hızlı geldiğini düşündüm ama, duraktan kalkarken çöp konteynerine çarptıktan sonra araçlara çarpıyor. Allah'tan can kaybı yok. Maddi olarak zarar büyük, ama umarım kimsenin canına bir şey gelmemiştir" diye konuştu.

"Güm diye bir ses geldi"

Kazanın meydana geldiği yerde işyeri bulunan Nevzat Güray ise "Biz oturuyorduk, aniden bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda otobüs bitişiğimizdeki kafenin içerisine girmişti. Yaralı vardı, otobüs şoförü de iyi değildi. Karşı tarafta 4 tane araca çarpmış. Oradan da direk buraya gelmiş. Bizim park halindeki araca da biraz hasar vermiş. Şoförün durumu biz ilk gördüğümüzde bayağı bir yaralıydı. Onu acil götürdüler. Şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlar. Güm diye çok büyük bir ses geldi. Çıktığımızda bu olayla karşılaştık" dedi.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Halk Otobüsü Kafeteryaya Daldı: 3 Yaralı - Son Dakika

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