Antalya\'da hareket halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Antalya'da hareket halindeki kamyonetin kasasında başlayan yangın, sürücünün durumu erken fark etmesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Antalya-Serik kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin hareket halinde iken kasa kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekerek araçtan indi. İlk müdahaleyi yakında bulunan iş yeri çalışanları yangın tüpleri ile müdahale etti.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında, muz paketlemesinde kullanılan polyester malzeme yüklü aracın kasa kısmı tamamen yanarak zarar gördü. - ANTALYA