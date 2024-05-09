Antalya\'da Hırsızlık: Cep Telefonu Satıcısının İş Yerine Giren Hırsız 650 Bin TL Değerindeki Cihazları ve Parayı Çaldı

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Antalya'da 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yüzünden sıkıntı yaşayan ve 1 gün sonra ameliyata girecek olan cep telefonu satıcısı gencin iş yerine, kapüşonlu ve cerrahi maskeli hırsız girdi. Hırsız, iş yerindeki sıfır, ikinci el ve müşterilerin tamire verdiği onlarca cep telefonunu ve iş yeri sahibinin yüz ameliyatı için biriktirdiği parayı çalarken, toplamda 650 bin TL'yi aşkın zararı olduğunu belirten genç, "Yarın ameliyat olacaktım ama 1 kuruşum kalmadı. Çok mağdurum. Aldıklarını geri getirsin, şikayetçi olmayacağım" dedi. Hırsızlık anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 05.15 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 2309 Sokak üzerindeki Adem Bilir'e (22) ait cep telefonu satışı ve tamiri yapan bir iş yerinde yaşandı. Kimliği belirsiz kapüşonlu ve cerrahi maskeli hırsız, iş yerinin kapısındaki camı kırıp içeri girerek sıfır, ikinci el ve müşterilerin tamire verdiği onlarca cep telefonunu, iş yeri sahibinin yüz ameliyatı için biriktirdiği parayı çaldı. Hırsızlık şüphelisi aynı zamanda gence ait kurusıkı bir tabancayı da çaldı. Komşusunun haber vermesi üzerine iş yerine gelen Adem Bilir, neye uğradığını şaşırdı. Bilir, polisi arayarak şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anıysa iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kapüşonu ile başını, maske ile de yüzünü kapatan şüphelinin, iş yerindeki cep telefonları ve paraları çalıp kaçtığı görüldü.

"650 bin TL'den fazla zararım var"

Olayı anlatan Bilir, "Akşam dükkanı kapatıp eve gittim. Sabah komşum aradı ve iş yerimin kapısındaki camın kırıldığını söyledi. İlk başta inanmadım, şaka yapıyor sandım. Sabah geldiğimde bütün cihazları toplamış hepsini. Sıfır 25 tane, tamir ettiği 30 ikinci el, 6-7 tane müşterilerin cep telefonu vardı. Yarın ameliyat olacaktım; kasadaki 15 bin lira, 50 bin lira ve yine ameliyat için kumbaraya koyduğum yaklaşık 20 bin lirayı da almış. Hepsini hesaplarsak 650 bin TL'den fazladır" dedi.

"1 kuruş param kalmadı"

Olay sonrası şikayetçi olduğu hırsıza da seslenen Bilir, "12 sene önce kaza geçirdim, yüzümden ameliyat olacaktım. Çok mağdurum. Aldıklarını geri getirsin şikayetçi olmayacağım. Müşteriler arayıp telefonlarını istiyor. Yarın ameliyat olacağım bir kuruş param kalmadı. Sanırım ameliyat olmayacağım" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA