Antalya\'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

3.Sayfa

Antalya'da meydana gelen 3 ayrı "evden ve iş yerinden hırsızlık" olayının şüphelileri A.Y. ve S.H isimli şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, Muratpaşa ilçesinde meydana gelen 3 ayrı "evden ve iş yerinden hırsızlık" olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda; olay şüphelisi A.Y. ve S.H isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, iş yerinden çalınan 3 laptop ile evden çalınan hırsızlık konusu malzemeler ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi. - ANTALYA