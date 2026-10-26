Antalya\'da iki ilçede jandarma operasyonunda 3 bin 940 güneş gözlüğü ele geçirildi

Antalya'nın Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 940 güneş gözlüğü ile bin 187 saat ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu değerlendirilen bir araç ve işletmede arama yapıldı. Aramalarda 3 bin 940 kaçak güneş gözlüğü ve bin 187 kaçak saat ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı.