Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada vatandaşlar ve ekipler saniyelerle yarıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada vatandaşlar ve ekipler saniyelerle yarıştı: 4 yaralı

Antalya\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada vatandaşlar ve ekipler saniyelerle yarıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak isteyen çevre sakinlerinin kurtarma çabası kameralara saniye saniye yansıdı.

15.10.2024 10:06
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Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak isteyen çevre sakinlerinin kurtarma çabası kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ç. idaresindeki 40 AC 053 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mahsun K. idaresindeki 07 NAT 15 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle Fiat Tofaş marka otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparken, Volkswagen marka araç park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada Metin Ç. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Hasret Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü Mahsun K. ve Yunus E. yaralandı.

Vatandaşlar yaralılar için seferber oldu

Öte yandan Fiat Tofaş marka otomobilde bulunan yaralılar araç içerisinde sıkışarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber olurken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Metin Ç. ve Hasret Ç.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca Volkswagen marka otomobilde bulunan sürücü Mahsun K. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Yunus E. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada vatandaşlar ve ekipler saniyelerle yarıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada vatandaşlar ve ekipler saniyelerle yarıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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