Antalya\'da İlk Kar Yağdı

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Antalya'da Alaçebel mevkiisinde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte öğlen saatlerinde yılın ilk karı düştü. Kısa süreli yağan kar ile yerler beyaza büründü.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı öğlen saatlerinde başladı ve kısa sürede durdu. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda yağan kar ile yerler beyaza bürünürken, kar kalınlığı 3 santimetreyi buldu. Kısa sürede yağan kar yerini yağmura bırakarak kar eridi.

Ayrıca Akseki'nin yüksek kesimlerine de kar düşerken, Çimi Yaylası da beyaza büründü. - ANTALYA