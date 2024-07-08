Antalya'da İnşaat Alanında Yangın: 6 Konteyner Küle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da İnşaat Alanında Yangın: 6 Konteyner Küle Döndü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangında, işçilerin kullandığı 6 konteyner tamamen yanarak küle döndü. Yangın sonucunda 600 bin TL maddi zarar oluştu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

08.07.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir inşaat alanında işçilerin kullandığı konteynerlerde yangın çıkması sonucu 6 konteyner tamamen küle döndü ve 600 bin TL maddi zarar oluştu. Yangın sırasında gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar çevrede paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi 31102 Sokak üzerinde meydana gelen yangında, inşaat alanında işçilerin kullandığı bir konteyner yanmaya başladı. Elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyürken diğer konteynere de sıçradı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen 6 konteyner küle dönerken, 600 bin TL maddi zarar oluştu. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

"600 bin TL zarar var"

İnşaat sahasının operatörü olan Yıldırım Başbuğ, "Biz yangını sonradan gördük. Yangın elektrik kontağından çıkıyor, hem sıcakların hem de rüzgarın etkisi ile yangın bütün konteynerleri sardı. Her şey 5 dakika içinde oldu. Şu anda 600 bin TL zarar var. İşçilerin eşyaları, buzdolapları. Makineleri, el aletleri ile birlikte 6 tane konteynerimiz yandı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İnceleme, İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İnşaat Alanında Yangın: 6 Konteyner Küle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:34 Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da İnşaat Alanında Yangın: 6 Konteyner Küle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement