Antalya\'da İnşaat İşçisi İskeleden Düştü

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devam eden bir inşaatın iskelesinden düşen inşaat işçisi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken, şirketin sahibi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Olay, Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi'nde inşaat halindeki 10 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Hacı Aslan Çildaş isimli işçi, inşaatın 8'inci katında dış sıva yaparken iskeleden yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hacı Aslan Çildaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çildaş'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı ile inşaatın şantiye şefi O.G., işveren H.Ö., iş güvenliği uzmanları A.D. ve T.A. gözaltına alındı. Şirketin sahibi A.G. hakkında da yakalama çalışması devam ediyor. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliye sevk edilecek. - ANTALYA