Antalya'da İnşaatta Çöken Toprak Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

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Çöken toprağın altında kalan inşaat işçisi hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da inşaat çalışması sırasında çöken toprağın altında kalan yabancı uyruklu işçi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bir otel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında meydana gelen toprak göçmesi sonucunda inşaatta çalışan Suriye uyruklu Hamoud Alkhlıfa isimli işçi toprak altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Toprak altından mesai arkadaşları çıkarmış

Olay yerine gelen ekipler inşaatta çalışan diğer işçiler tarafından toprak altından çıkarılan ve kalbinin durduğu belirlenen Hamoud Alkhlıfa'ya müdahale etti. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz işçi hastanede yapılan müdahalelere rağmen duran kalbi çalıştırılamayarak yaşamını yitirdi. Hamoud Alkhlıfa'nın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.