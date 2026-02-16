Antalya'da İnşaatta Genç Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
Antalya'da İnşaatta Genç Düşerek Ağır Yaralandı

Antalya'da İnşaatta Genç Düşerek Ağır Yaralandı
16.02.2026 14:03
22 yaşındaki Hüseyin Demirtosun, çalıştığı inşaatın çatı katından düşerek yaralandı. Sağlık durumu kritik.

Antalya'da 22 yaşındaki genç, çalıştığı 5 katlı inşaatın çatı katından düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay sırasında şantiyede bulunan babasının feryadı yürek burktu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi 138. Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı tamamlanmak üzere olan 5 katlı apartmanın inşaatında duvar ustası olarak çalışan Hüseyin Demirtosun (22), çatı katında vincin bıraktığı malzemeleri almak istediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

İnşaatta aile bireyleriyle birlikte çalıştığı öğrenilen Demirtosun'un yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Demirtosun, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anında şantiyede bulunan baba Demirtosun'un, "Oğlum, oğlum ölmeyecek, çabuk hastaneye götürün" diyerek gözyaşları içinde sağlık ekiplerine seslendiği görüldü.

"Yukarıdan taş düştü sandım"

Olayı gören Emel H., yoldan geçerken inşaattan bir şey düştügünü fark ettiğini belirterek, "Önce taş düştü zannettim, sonra bir bağırtı duydum durumu anladım, en üst kattan düştü. Can güvenliği yok. Ambulans gelene kadar ağlayıp feryat etti, inşallah bir şey olmaz" dedi.

Polis ekipleri inşaat alanında güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de düşmenin yaşandığı noktada çalışma yaptı.

İnşaatta çalışan yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye kaldırılan gençten gelecek iyi haberi beklerken, Hüseyin Demirtosun'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

