Poşetteki 2 milyon lira ile 30 metre gidebildiler, polisin operasyonuyla yakalandılar

10.01.2026 19:01  Güncelleme: 19:09
Antalya'da iskansız bir binada ruhsatı olmayan işletme sahibinden para talep eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 milyon TL ele geçirildi. 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Antalya'da iskansız binada ruhsatı olmayan işletmenin sahibinden para talep eden şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. İki ayrı poşet içinde 2 milyon TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kepez ilçesinde bazı şüphelillere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Kepez ilçesi Altınova bölgesinde faaliyet gösteren bir reklam şirketinin yer aldığı yapının iskansız ve ruhsatsız olması sebebiyle iş yeri sahibinden haksız maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları tespit edilen grubun durumu Kepez Belediyesine şikayet dilekçeleriyle gündeme getirdiği ve denetime gelen belediye ekiplerini bir tanıdıkları aracılığıyla geri gönderdikleri tespit edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından emlakçı, işçi, site yöneticisi ve hal çalışanı olduğu belirlenen K.Ç., N.S., B.K. ve Ö.A., düzenlenen operasyonla 2 milyon TL ile suçüstü yakalandı. Şüphelilerden Ö.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan S.C. de tutuklanırken, aynı dosyada gözaltına alınan F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon anına ait görüntülerde ise bir kafede paranın teslim edilişi ve çıkışta polisin yaptığı operasyon ile şahısların yakalanmaları yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
