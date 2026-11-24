Antalya'nın Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, lüks markalara ait olduğu değerlendirilen 5 bin 140 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu değerlendirilen bir işletmede arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 5 bin 140 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.