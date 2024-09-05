Antalya\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1045 Kilogram Ele Geçirildi

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında okul öncesi okul önlerinde tek dal sigara satışının engellenmesi maksadıyla KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Döşemealtı'nda operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptıkları aramalarda toplam bin 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - ANTALYA