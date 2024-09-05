Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1045 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1045 Kilogram Ele Geçirildi

Antalya\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1045 Kilogram Ele Geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekipleri, okul önlerinde sigara satışını engellemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 1045 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

05.09.2024 14:45
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bin 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında okul öncesi okul önlerinde tek dal sigara satışının engellenmesi maksadıyla KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Döşemealtı'nda operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptıkları aramalarda toplam bin 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1045 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika
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