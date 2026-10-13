Antalya'da jandarma son bir haftada 594 kişiyi yakaladı, 3 hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da jandarma son bir haftada 594 kişiyi yakaladı, 3 hükümlü tutuklandı

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Antalya\'da jandarma son bir haftada 594 kişiyi yakaladı, 3 hükümlü tutuklandı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığının aranan şahıslara yönelik çalışmalarında son bir haftada 594 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Manavgat, Finike ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla JASAT'ın yakaladığı 3 hükümlü tutuklandı.

Antalya'da jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 594 kişi yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan 3 hükümlü, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, son bir haftada farklı suçlardan aranan toplam 594 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 3'ünün 10 yıl ve üzeri, 13'ünün 5-10 yıl arası, 69'unun ise 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, Manavgat, Finike ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen takip ve çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. Bu kapsamda, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 23 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. isimli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikManavgatJandarmaAntalyaAlanyaFinikeGüncelJASATSuçSon Dakika

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