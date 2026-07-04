Antalya\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Antalya'da jandarma ekiplerince Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 işletmenin deposunda yapılan aramalarda 208 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında; Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda iki ayrı ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince 2 işletmenin deposunda yapılan aramalarda toplam 208 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA