Antalya'da Kaçak Alkol Operasyonu
Side Mahallesi'nde jandarma, bin litre kaçak alkol ele geçirdi, adli süreç başlatıldı.
Antalya'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçak alkol ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Bir işletmenin deposunda yapılan aramada bin litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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