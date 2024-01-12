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Antalya'da Kaçak Sigara ve Tütün Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Sigara ve Tütün Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da kendisine ait iş yerinde kaçak sigara ve tütün ürünü satışı yapıldığı tespit edilen şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 bin 500 adet makaron ve 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya\'da Kaçak Sigara ve Tütün Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı
12.01.2024 - 16:56,
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Antalya'da kendisine ait iş yerinde kaçak sigara ve tütün ürünü satışı yapıldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, G.E. isimli şüphelinin kendisine ait iş yerinde kaçak sigara ve tütün ürünü satışı yaptığı tespit edildi. Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 12 bin 500 adet makaron ve 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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