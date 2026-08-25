Antalya\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Antalya'da jandarma ekiplerinin Aksu ve Serik ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlediği operasyonda 365 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya ve Serik Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, H.Ü. isimli şahsa ait araçta ve bir işletmede arama yapıldı. Aramalarda 365 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak tütüne el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.