Antalya\'da Kafa Kafaya Trafik Kazası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza sonrası olay yerinden ayrılan sürücü aranıyor.

Kaza eski Lara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 KE 727 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Sali T. idaresindeki 07 CCZ 614 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar oluşurken 07 CCZ 614 plakalı araçta bulunan sürücü Sali T. ile yolcu Yusuf E. yaralandı. 07 KE 727 plakalı araçta bulunan Şenay Çelik'in ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazaya karışan 07 KE 727 plakalı aracın sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA