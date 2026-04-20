Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı

20.04.2026 16:46  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kafeterya çalışanları, park içerisinde gelen kötü kokunun kaynağını araştırırken, bir LED reklam panosunun içinde tanınmayacak halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ve adli ekipler, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da kafeterya ve belediye çalışanları uzun süredir gelen ağır kokunun kaynağını bulmak için baktıkları LED reklam panosundan yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen tanınmayacak halde bir erkek cesedi çıktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Serdengeçti parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan kafeterya çalışanları bir süredir gelen ağır ve kötü kokunun kaynağını tüm çabalarına rağmen bir türlü bulamadı. Park içerisinde bulunan LED reklam panosunun içerisinde bir hayvanın ölmüş olabileceğini, kokunun da bundan kaynaklandığını düşünen kafeterya çalışanları, durumu belediye görevlilerine bildirdi. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine parka gelen belediye görevlileri reklam panosunun kontrol panelinin bulunduğu ahşap ile kaplı ayağını açtıklarında karşılaştıkları manzara ile hayrete düştü. Yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği ve bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen çürümüş haldeki cesetle karşılaşan belediye görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Üzerinden kimlik çıkmadı

İhbarla adrese Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Cesetten yayılan koku nedeniyle ekipler maske yardımıyla çalıştı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin ölü bulunan şahsın kimliğinin tespitine yönelik çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Cinayet, Polis, Çevre, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 17:57:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.