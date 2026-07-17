Antalya'da Kamyon Otomobile Çarptı - Son Dakika
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Antalya'da Kamyon Otomobile Çarptı

Antalya\'da Kamyon Otomobile Çarptı
17.07.2026 16:17
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Manavgat'ta kamyon emniyet şeridindeki otomobile çarptı, sürücü camdan atlayarak kurtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon, emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Kazada sürücü camdan atlayıp canını kurtardı.

Kaza, D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ş.'nin kullandığı 07 BPC 817 plakalı kamyon, Side sınırlarında arızalandığı için emniyet şeridinde duran Orkun Ç. idaresindeki 07 BBN 428 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilin sağ camından atlayan sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Öte yandan kamyonun kazada sadece yan kısmında hafif bir göçme olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Kamyon Otomobile Çarptı - Son Dakika

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