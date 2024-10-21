Antalya\'da Kamyonet Kazası: Sürücü Sıkıştı

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Antalya'da önünde giden kamyonete çarpan ve araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonete arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonet çarpıştı. Seyir halindeki 07 GNG 39 plakalı kamyonete arkadan çarpan 34 BE 5799 plakalı kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonete arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı ve ayakta tedavi edildi. Ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA