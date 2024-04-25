Antalya'da kanser tedavisi gören kadın bağ evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kanser tedavisi gören kadın bağ evinde ölü bulundu

Antalya\'da kanser tedavisi gören kadın bağ evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki bir kadın, beynindeki tümör nedeniyle kanser tedavisi görüyordu. Bir ihbar sonucu yapılan kontrolde kadının bağ evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Cenaze, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.

25.04.2024 10:58
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir bağ evinde 52 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu. Hayvancılıkla uğraşan kadının beynindeki tümör nedeniyle kanser tedavisi gördüğü bildirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve 112 Sağlık ekipleri, Doğançam Mahallesi'ndeki bağ evinde 52 yaşındaki Fatma D.'yi tüfekle vurulmuş vaziyette buldu. Eşiyle birlikte hayvancılık yaparak yaşamını sürdüren, hayvan ağılının bulunduğu yerde bağ evinde yaşayan Fatma D.'nin beynindeki tümör yüzünden kanser tedavisi gördüğü bildirildi.

Fatma D.'nin cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri inceleme ekipleri, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Fatma D.'nin tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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