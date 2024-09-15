Antalya'da Kavga: Bir Genç Öldü, Arkadaşı Tutuklandı

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Kavgada silahtan çıkan kurşunla ölen gencin arkadaşı tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da evde alkol alıp kavga eden gençlerden birisinin tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözalkına alınan 17 yaşındaki genç tutuklandı.

Gece 01.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi 173 sokaktaki lüks bir sitede meydana gelen olayda, Adem E. Y. ile B.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Adem E. Y., tabancadan çıkan kurşunla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, adrese gelen sağlık ekipleri Adem. E. Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından apartmandan çıkan B.Ş.'nin hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, olayda kullanılan tabanca ile 1 boş kovanın yanı sıra masa üzerinde bir silah daha olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden gencin karın ve boyun kısmında kurşun giriş çıkış olduğu tespit edildi. B.Ş'nin ilk ifadesinde, bir hafta önce İstanbul'dan geldiğini ve Adem E. Y. ile birlikte kaldığını belirttiği öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen B.Ş., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.