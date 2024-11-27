Antalya'da Kavşak Kazası: 2 Kişi Sıkıştı - Son Dakika
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Antalya'da Kavşak Kazası: 2 Kişi Sıkıştı

Antalya\'da Kavşak Kazası: 2 Kişi Sıkıştı

Dönüşü yasak kavşaktan dönen araç kazaya yol açtı, 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

27.11.2024 14:59
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Antalya'da dönüşün yasak olduğu kavşak sisteminden dönmek isteyen araç kazaya neden oldu. Yan dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve dönüşün yasak olduğu kavşak sisteminden dönmek isteyen bir araç kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde 07 ZY 0710 aracıyla seyir halindeki Mehmet K., dönüşün yasak olduğu noktadan dönüş yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen Sevda C.'nin kullandığı 07 BPA 079 plakalı araç ile çarpışan Mehmet K.'nin bulunduğu araç, çarpmanın şiddetiyle savrularak yan yattı.

Yan yatan araçta sıkıştılar

Kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Mehmet K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yan yatan araçta sıkıştı. Diğer aracın sürücüsü Sevda C. ise kazanın etkisiyle şoka girerken, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçta sıkışan Mehmet K. ve ismi öğrenilemeyen yolcu sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yan yatan araçtan burunları bile kanamadan çıkan 2 kişi ve diğer aracın sürücüsü Sevda C., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kavşak Kazası: 2 Kişi Sıkıştı - Son Dakika

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