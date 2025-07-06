Antalya\'da Kayalıktan Düşen Yabancı Hayatını Kaybetti

Antalya'da sabaha karşı kayalıklardan düşen ve ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yabancı uyruklu şahısın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, sabah 05.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın kayalıklardan düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın blunduğu noktaya inerek kurtarma çalışması başlatırken, yaralının karadan alınmasının zor olması nedeniyle bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi.

İsminin Luke Brenken (23) olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kişi ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak Deniz Polisi tarafından Antalya Yak Limanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sol kolunda kırık ve baş bölgesinde ağır yaralanma olduğu tespit edilen Brenken'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Luke Brenken'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA