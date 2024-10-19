Antalya\'da Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, zabıta ekipleri tarafından bulunarak dedesine teslim edildi.
Orta Mahalle'de yaşanan olayda dedesi ile birlikte çarşıya gelen 5 yaşındaki çocuk, dedesinin elini bırakınca kayboldu. Bunun üzerine çevreden yardım isteyen Selahattin Elik, durumu Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kaybolan küçük Yusuf için arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta İşler Caddesi'nde bulunan Yusuf Elik, dedesine teslim edildi. Torununa kavuşan dede büyük mutluluk yaşarken, zabıta ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA
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