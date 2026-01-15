Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı yaşlı adam ölü olarak bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı yaşlı adam ölü olarak bulundu

Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı yaşlı adam ölü olarak bulundu
15.01.2026 15:09  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yakınları tarafından bir haftadır ulaşılamayan 69 yaşındaki Ertuğrul Akyol'un yaşadığı dairede ölü olarak bulunduğu açıklandı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin çürümeye yüz tuttuğunu belirtti ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Antalya'da yaklaşık 1 haftadır yakınlarının ulaşamadığı ve evinden kötü kokuların yayılmaya başladığı şahıs ölü olarak bulundu.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 795 sokak üzerinde bulunan bir sitenin D blok en üst katında meydana gelen olayda yaklaşık 1 haftadır kendisine ulaşılamayan Ertuğrul Akyol'un (69) yakınları kendisini kontrol etmek için ikamet ettiği adrese geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Verilen adrese gelen polis ekipleri içerdin ağır bir kokunun geldiğini fark edince kapının çilingir yardımıyla açılması için savcılık kararı çıkardı. Adrese gelen çilingir vasıtasıyla kapı açılırken yaşlı adam odasında battaniyeye sarı vaziyette ölmüş olarak bulundu.

Belediye tabibi yaklaşık 1 hafta kadar önce öldüğü düşünülen ve cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulunan Ertuğrul Akyol'un ölümünü şüpheli bulurken, Olay Yeri İnceleme ekibi ikamet içerisinde inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme ekibi daire içerisini saran ağır koku nedeniyle özel kıyafet ve maske ile çalışma yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Akyol'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Muratpaşa, 3-sayfa, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı yaşlı adam ölü olarak bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:21:36. #7.11#
SON DAKİKA: Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı yaşlı adam ölü olarak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.