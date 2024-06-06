Antalya'nın Serik ilçesinde yakınlarını ziyaret etmek için gelen doktor Deniz Toman'dan 48 saattir haber alınamıyor.
Aşağıoba Mahallesi Kargıcak mevkiinde yakınlarını ziyaret etmek için gelen doktor Deniz Toman'dan (32), salı günü akşam saatlerinde evden ayrıldıktan bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi tarafından jandarma ekiplerine kayıp ilanı verilen Toman için arama çalışması başlatıldı. Toman'ın son olarak İstanbul'da aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da kayıp doktorun haber alınamama süresi 48 saati geçti - Son Dakika
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