Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüden Kaynaklanan Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüden Kaynaklanan Kazada 4 Kişi Yaralandı

Antalya\'da Ehliyetsiz Sürücüden Kaynaklanan Kazada 4 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz ve 17 yaşındaki bir sürücünün kontrolündeki araç, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Ehliyetsiz sürücünün araç sahibine ise 26 bin TL ceza kesildi.

31.05.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan 31 ALM 55 plakalı aracın sürücüsünün ise 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu tespit edilerek araç sahibine 26 bin TL ceza yazıldı.

Kaza, saat 9.30 sıralarında Milli Egemenlik Bulvarı Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Şevket A. idaresindeki 07 AOE 506 plakalı otomobil ile çarşı istikametinden gelerek ana yola giren Mehmet Ali D. idaresindeki 31 ALM 55 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 31 ALM 55 plakalı otomobil, savrularak karşı refüje çarptı. Meydana gelen kazada savrulan 31 ALM 55 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İmran S., Yusuf S., Eylül S. ve Nisa Nur D. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

26 bin TL ceza

Öte yandan, sürücüsünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 31 ALM 55 plakalı otomobilin sahibine 26 bin TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, trafik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüden Kaynaklanan Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:05:25. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüden Kaynaklanan Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement