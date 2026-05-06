Dur levhasına ihlali kazayla sonuçlandı: 1 yaralı - Son Dakika
06.05.2026 10:33  Güncelleme: 10:43
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6522 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Hasan kavşağı istikametine seyir halindeki İlhan K.'nın kullandığı 42 ADA 321 plakalı otomobil 6529 Sokak kesişimine geldiğinde kaymakamlık istikametine seyir halindeki Özlem D.'nin kullandığı 06 BAS 023 plakalı otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil içerisinde sıkışan 42 ADA 321 plakalı otomobilin sürücüsü İlhan K., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
