Dur levhasına ihlali kazayla sonuçlandı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Kaza, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6522 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Hasan kavşağı istikametine seyir halindeki İlhan K.'nın kullandığı 42 ADA 321 plakalı otomobil 6529 Sokak kesişimine geldiğinde kaymakamlık istikametine seyir halindeki Özlem D.'nin kullandığı 06 BAS 023 plakalı otomobille çarpıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil içerisinde sıkışan 42 ADA 321 plakalı otomobilin sürücüsü İlhan K., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
