Antalya'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu, sürücü kaçtı - Son Dakika
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Antalya'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu, sürücü kaçtı

Antalya\'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu, sürücü kaçtı

Antalya'da bir otomobil kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Sürücü, kanaldan yüzerek çıkıp olay yerinden kaçtı. Araç, yaklaşık 1 buçuk ay önce satılmış ancak devri alınmamıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

27.04.2024 01:04
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Antalya'da kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobildeki sürücü, kanaldan yüzerek çıkıp olay yerinden kaçtı. Aracın yaklaşık 1 buçuk ay önce satışını yapıp devrinin henüz alınmadığını belirten ruhsat sahibi kadın ise olay yerine geldiğindeki ilk sözü, "Allah'tan içinde kimse yok" oldu. Kazanın görgü şahidi bir genç ise, "Sürücü çok paniklemişti, yüzerek kanaldan çıktı, ardından kaçtı" dedi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki Nene Hatun Caddesi ile İbn-i Sinan Sokak kesişiminde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LUB 73 plakalı otomobilin önce kaldırıma çarpıp ardından su kanalına uçtuğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptıkları kontrolde herhangi bir kişinin olmadığını tespit etti. Bunun üzerine görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, sürücünün araçtan çıktıktan sonra yüzerek kanaldan çıktığını ve ardından panikleyerek kaçtığını belirledi. Trafik polisinin araç plakasından yaptığı sorgulamada, aracın Gülfer Hanedar adına kayıtlı olduğu belirlendi.

"Arabayı sattım, parasını aldım ama devrini almadı"

Ekiplerin haber vermesiyle kaza yerine gelen Hanedar, aracı Halil isminde bir galerice yaklaşık 1 buçuk ay önce sattığını, parasını almasına rağmen karşı tarafın devrini henüz üzerine almadığını söyledi. Gazetecilere de açıklamada bulunan Hanedar, "Arabayı satmıştım, parasını aldım ancak devrini henüz üzerine almadı. Kaza olunca beni aradılar. Allah'tan içinde kimse yok, ona sevindik. Galericiye satmıştım. Onun sürüp sürmediği de belli değil, ulaşamıyorum da" diye konuştu.

Kazayı görenlerden Musa Kont isimli genç ise "Araba aniden fren yaptı ve kanala uçtuktan sonra sürücü yüzerek çıktı. Adam çok panik yapıyordu, sakinleştirmeye çalıştık ama kaçtı gitti" dedi.

Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, araç çekiciyle su kanalından çıkartılarak otoparka götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu, sürücü kaçtı - Son Dakika

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