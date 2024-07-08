Antalya\'da konuşmayan 9 yaşındaki kız çocuğu için polis ve zabıta seferber oldu

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Antalya'da akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından cadde üzerinde dolaşırken bulunan ve konuşmayan 9 yaşındaki kız çocuğunun ailesine ulaşmak için polis ve zabıta ekipleri seferber oldu.

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde geç saatlerde 9 yaşlarında olduğu düşünülen bir kız çocuğunun cadde üzerinde yalnız bir şekilde gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirerek kız çocuğunu polis ekiplerine teslim etti. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yabancı uyruklu olduğu düşünülen kız çocuğunun konuşmadığı ve kendisini ifade etmekte zorlandığı öğrenildi. Kız çocuğu için her hangi bir kayıp başvurusu olmadığı öğrenilirken, ailesine ulaşmak için Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Serik Belediyesi Zabıta ekipleri seferber oldu. - ANTALYA