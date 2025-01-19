Antalya'da Korkunç Olay: Eski Eş İnfaz Etti - Son Dakika
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Antalya'da Korkunç Olay: Eski Eş İnfaz Etti

Antalya\'da Korkunç Olay: Eski Eş İnfaz Etti

Antalya'da, boşandığı eşi Pınar Zorlu'yu benzin dökerek yaktı. Zorlu, 20 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

19.01.2025 16:53
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Antalya'da boşandığı eşinin "Bir daha KADES'e basma fırsatın olmayacak" dedikten kısa bir süre sonra üzerine benzin dökerek yaktığı Pınar Zorlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde 31 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 20 gün önce eşinden boşanan Pınar Zorlu (36), çalıştığı işyerine giderken motosiklet ile arkasından gelen eski eşi Gürhan Ü. (43) ile tartışmaya başladı. Bir süre eski eşi ile tartışan genç kadın yürümeye devam etti. Bu sırada motosiklet ile arkasından gelen eski eşi genç kadını kovalamaya başladı. Yol üzerinde ki bir binanın arka tarafında sıkıştırdığı eski eşinin üzerine yanıcı bir madde döken şahıs, daha sonra yanında bulunan çakmak ile genç kadını ateşe vermişti.

İfadesi tüyler ürpertmişti

Alevler içinde kalan ve yardım çığlıkları atan genç kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişerek yangın tüpü ile müdahale etmiş, genç kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kısa sürede yakalanan Gürhan Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesinde eski eşinin boşandıktan sonra kendisine karşı tavırlarının değiştiğini ve çocuğunu göstermediğini savunduğu belirtilerek, "Konuşmak için sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Yolda akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Daha önceden aklımdaydı. Tartışınca benzini dökerek eylemi gerçekleştirdim" demişti.

20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Vücudunun yüzde 60'ı üçüncü derece yanıklarla kaplanan ve sağlık durumu durumu kritik Pınar Zorlu'nun tedavisi Antalya Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yaşam mücadelesinde devam ederken genç kadından kötü haber geldi. 20 Gündür yaşam mücadelesi veren genç kadının bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Pınar Zorlu'nun bir süredir tehdit altında yaşadığını söyleyen ablası Halime Levent, "'Bir dahaki sefere KADES'e basacak fırsatın olmayacak' dedi. Çocuğun yanında da 'yok edeceğim sizi, yok olup gideceğiz' şeklinde konuşuyordu" demişti. Öte yandan, Pınar Zorlu'nun cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Korkunç Olay: Eski Eş İnfaz Etti - Son Dakika

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