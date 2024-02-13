Antalya\'da Kuvvetli Yağmur Seraları ve Tarım Alanlarını Vurdu

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Antalya'da dün gece başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağan yağmur sonrası Aksu ilçesinde seralar ve ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Seralarına gitmekte güçlük çeken üreticiler suların çekilmesini bekledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı yapılan Antalya'nın Aksu ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur, derelerin taşması sonucu seralarda ve ekili tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Şiddetli yağmurun etkili olduğu Yurtpınar, İhsaniye, Barbaros, Murtuna ve Alaylı Mahallelerinde birçok yol trafiğe kapanırken birkaç evi de su bastı.

Kuvvetli yağmur sonrası Ağalar Köprüsü taştı, bugün hasat yapmayı düşünen üreticiler seralarına su basması sonucu büyük şaşkınlık yaşadı. Üretici Ali Berik, yağmur yağdığı zaman mahalleleri birbirine bağlayan yolların göle döndüğünü söyledi. Berik, "Her yer taştı, çiftçinin bütün emeği gitti. Kanallarımız temiz değil. Şu an evlerimizi de sıkıntı yok ama akşam üzerine doğru yukarıda bulunan mahallelerden gelecek su birikintileri geldikçe belli olacak. İşimiz akşam belli olacak" dedi.

Örtü altı ve açık alanda ürün yetiştirdiğini bütün emeğinin sular altında kaldığını belirten üretici Ali Tülü, "Gördüğünüz gibi çiftçinin hali bu. Geceden beri yağan yağmurlar bitirdi, ortalığı felç etti. Kanallarda temizlik yok, önlem yok. Çiftçiliğe küstük. 30 yaşındayım, çiftçiliğe küstüm" dedi.

Evi sular altında kalan Dumanlar Mahallesi'nden Ömer Çelik ise, "Sabah saat 08.00'de birden şiddetli bir ses duydum. 10 dakikada evimiz suyla doldu. Neye uğradığımızı şaşırdık. Su kanalı var evimizin karşısında barajdan suyu açınca evim sular altında kaldı. Can kaybımız yok ama ev ve eşyalarımız kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

Gece başlayan yağmura sabah saat 03.00'ten bu yana müdahale eden Aksu Belediyesi ekipleri, vatandaşların imdadına koştu. Aksu Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise hasar tespit için sahada çalışmalarına devam ediyor. - ANTALYA