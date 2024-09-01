Antalya'da Kuyumcuya Saldırı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Kuyumcuya Saldırı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Antalya\'da Kuyumcuya Saldırı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırganlar, işletme sahipleri tarafından darp edilip polise teslim edildi. Olay anları ise güvenlik kamerası ve cep telefonuyla kaydedildi.

01.09.2024 13:43
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Antalya'da geçtiğimiz günlerde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaralandığı, saldırganların ise işletme sahipleri tarafından darp edilip polise teslim edildiği olay sırasında işletmede yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

28 Ağustos günü Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda silah sesini duyarak dışarı çıkan H.Ç., kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. H.Ç. yaralı olmasına rağmen kurşunu biten saldırganı durdurmayı başarmıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyı düzenleyen M.Ç. ve T.Ç. ise kuyumcuda bulunan diğer çalışanlar tarafından darp edilmiş, ardından bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Panik anları güvenlik kamerasında

Saldırıya ilişkin işletmenin iç güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kuyumcu içesinde çok sayıda müşteri bulunduğu görülürken, çalışanların içeride bulunan müşterileri ve diğer çalışanları uyarmasının ardından yaşanan koşuşturmaca saniye saniye görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise saldırıda yaralanan H.Ç.'nin saldırganı etkisiz hale getirdiği ve saldırganın darp edildiği anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kuyumcuya Saldırı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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