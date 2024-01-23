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Antalya'da Kuzenini Silahla Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Kuzenini Silahla Öldüren Şahıs Tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan bir kişi, kuzenini boş arazide silahla öldürdü. Olayın ardından şüpheli, tabancayla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Soruşturma devam ediyor.

Antalya\'da Kuzenini Silahla Öldüren Şahıs Tutuklandı
23.01.2024 - 23:30,
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Antalya'da bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen kuzenini boş arazide silahla öldürdü.

Olay, saat 21.30 sırasında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6045 Sokak üzerinde boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işleri yapan 3 çocuk babası 42 yaşındaki Yusuf Altun, birlikte çalıştığı kuzeni Tahsin A. (43) ile aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre, Tahsin A. ile Yusuf Altun arasında, yaptıkları işlerden alınan paraların Yusuf Altun'da toplanması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin A, üzerindeki tabancayla Yusuf Altun'un göğüs kısmına ateş etti. Silah sesini duyan ve olay yerinden bir kişinin kaçtığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silah sesinin geldiği araziye gelen ekipler, kanlar içindeki Yusuf Altun'u gördü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altun olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ağabey Recep Altun büyük üzüntü yaşadı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Yusuf Altun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ise elindeki tabancayla birlikte Meydan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kuzenini Silahla Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Kuzenini Silahla Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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