Antalya'da Mahsur Kalan Gurbetçiler Kurtarıldı - Son Dakika
Antalya'da Mahsur Kalan Gurbetçiler Kurtarıldı

30.05.2026 10:28
Gizli Koy'da kaybolan 2 gurbetçi, JAK timlerinin 8 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

Antalya'da yürüyüş ve gezi amacıyla çıktıkları Gizli Koy mevkiinde sarp ve kayalık alanda mahsur kalan 2 gurbetçi JAK timleri tarafından 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi Gizli koy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gezi ve yürüyüş amacıyla Gizli koya gelen Mehmet G. (32) ve Cebrail B. (31) havanın kararması ile birlikte geri dönmek için yola çıktı. Ancak 2 arkadaş dönüş yolunu bulamayarak kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 2 vatandaşın durumu anlatarak kaybolduklarını ve dağlık arazide mahsur kaldıklarını bildirmeleri üzerine bölgeye Antalya Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı'na (JAK) bağlı ekip sevk edildi. Bölgeye gelen JAK timi dağlık ve ormanlık arazide yaptıkları yaklaşık 8 saatlik arama çalışması sonucu Mehmet G. ve Cebrail B.'ye sabahın ilk ışıkları ile birlikte ulaşmayı başardı. Sağlık durumları kontrol edilen 2 gurbetçi mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

