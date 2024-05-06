Antalya'da makas atan araç takla attı, kaza anı cep telefonuna yansıdı - Son Dakika
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Antalya'da makas atan araç takla attı, kaza anı cep telefonuna yansıdı

Antalya\'da makas atan araç takla attı, kaza anı cep telefonuna yansıdı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında makas atarak ilerleyen bir araç takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç içerisindeki kişiler, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

06.05.2024 17:38
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında makas atarak ilerleyen bir araç takla attı. O anlar ise araç içerisinde bulunan bir kişinin cep telefonuna anbean yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ZR 395 plakalı araç bulvar üzerinde makas atarak ve süratli bir şekilde ilerlediği sırada takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç içerisinde ki şahıslar kazayı gören diğer sürücüler tarafından çıkartıldı. Şahısların ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken kaza anına ait görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kaza öncesi aracın süratli ilerlediği, köprülü kavşağa çıktığı anda ise takla attığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da makas atan araç takla attı, kaza anı cep telefonuna yansıdı - Son Dakika

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