Antalya'da Milli Emlak Şefi ve bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da Milli Emlak Şefi ve bir kişi gözaltına alındı

Antalya\'da Milli Emlak Şefi ve bir kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep ettiği iddia edilen Milli Emlak eski şefi ile bir kişi KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin iş yerlerinde arama yaptı ve delillere el koydu. Soruşturma devam ediyor.

16.05.2024 18:03
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep ettiği iddia edilen Milli Emlak eski şefi ile bir kişi KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Gazipaşa'da Milli Emlak şefi olarak görev yapan A.Ö. isimli şahısın hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep ettiği iddiasıyla çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda Milli Emlak eski şefi A.Ö. ve haritacı olduğu öğrenilen A.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyete götürüldü. A.Ö. ve A.U. hakkında işlem başlatıldı.

Didik didik arandı

Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Milli Emlak eski şefi A.Ö.'nün görev yaptığı Gazipaşa Milli Emlak Şefliği ile haritacı A.U.'nun iş yerine yönelik arama yaptı. Milli Emlak'ta A.Ö. döneminde gerçekleşen kira ve satışlara ait resmi evraklar ve elektronik malzemeler ile A.U.'nun iş yerindeki dokümanlar ve elektronik malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Milli Emlak Şefi ve bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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